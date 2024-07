Proseguono gli appuntamenti estivi de la Bella stagione, questo il nome della stagione stiva del teatro comunale di Bucine, che si svolgono all’Anfiteatro del teatro. Questa sera mercoledì 10 luglio alle 21,15 ci sarà lo spettacolo "Tutto Shakespeare minuto per minuto", una messa in scena scoppiettante, surreale e divertente rivisitazione del “grande Shakespeare” da parte di un gruppo di “guitti”. Uno spettacolo per tutti e tutte, fino ai 100 anni e oltre. Cinque attori sono in scena con un’unica, bislacca missione: rappresentare tutto il repertorio di William Shakespeare in meno di un’ora e mezza. Unico ostacolo a questa impresa, loro stessi: i loro egocentrismi, l’approccio diverso al teatro per ciascuno di loro, l’ignoranza e la presunzione mineranno, minuto dopo minuto, la riuscita di questo esperimento. O no? Tra citazioni semi-colte, gag improbabili e dialoghi surreali, la compagnia di scalmanati attori darà vita ad un vero e proprio gioco con. commedia liberamente ispirata a ‘The Complete works of William Shakespeare (abriged)’ di A. Long, D. Singer con Mario Cangiano, Andrea Cioffi, Sara Guardascione, Davide Mazzella e Simone Mazzella. La drammaturgia e la regia sono di Andrea Cioffi.