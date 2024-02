Tutti "A scuola di Soccorso" della Misericordia

CASTIGLION FIORENTINO

"A Scuola di Soccorso" con la confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino. Si è concluso ieir il progetto Asso, ormai alla seconda edizione, la scuola di soccorso per gli studenti toscani di ogni ordine e grado, organizzato dalla federazione generale delle Misericordie. Quest’anno ha partecipato l’istituto Comprensivo di Castiglioni che ha aderito con le classi Iv della primaria (nella foto). Il progetto ha visto in questi mesi una serie di incontri per formare la cosiddetta "cittadinanza attiva" fin da piccolissimi affinché, come spiega il Governatore della Misericordia, Paola Salvadori: "Fin da piccoli non si abbia più paura di fronte agli eventi emergenziali".

"Il progetto Asso – aggiunge Salvadori – è stato ideato dalle Misericordie Toscane con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al primo soccorso e offrire loro la possibilità di conoscere le Misericordie e il volontariato: nello specifico il percorso di quest’anno dedicato agli alunni della scuola primaria è volto a fargli capire di non avere paura ma di saper affrontare con coraggio un’emergenza mettendo a frutto le piccole nozioni apprese durante il corso". "Un grazie alla Misericordia e ai suoi volontari per il lavoro ed il sostegno che danno in favore dei giovani oltre ad un grazie alla scuola con i suoi insegnanti sempre disponibile verso progetti formativi dedicati alla crescita dei nostri ragazzi", conclude l’assessore al sociale Stefania Franceschini.