Tumulazioni al cimitero di Montevarchi. La consigliera Rossi. “Il sindaco dice altro rispetto all’ordinanza che ha firmato”

Arezzo, 20 maggio 2023 – Ancora polemiche sulla tumulazione nei cimiteri comunali di Montevarchi, che dal 1 giugno prossimo sarà possibile effettuare solo al mattino. Una vicenda emersa in consiglio comunale, a seguito di una interrogazione del gruppo Impegno Comune, a cui ha replicato, nelle ultime ore, il sindaco. Una risposta che non ha soddisfatto la consigliera Cristina Rossi. “Chiassai Martini ha specificato che la sospensione momentanea del servizio pomeridiano non è legata ad un fattore economico – ha sottolineato Rossi – , ma nell’ordinanza da lei firmata, a mio avviso, i criteri di economicità sono richiamati più volte. Inoltre non si può dire che la sospensione del servizio al pomeriggio sia momentanea, visto che nel provvedimento c’è scritto che ha validità illimitata e potrà essere modificata o annullata solo con ulteriore specifico provvedimento del sindaco. Forse – ha aggiunto la consigliera – c’è stata un po’ di discordanza tra quello che era il pensiero di Chiassai e quello che invece è stato scritto nell’ordinanza e trovo anche discordante che il sindaco parli di nuove assunzioni quando l’ultima delibera di giunta, che riguarda l’integrazione del piano triennale di fabbisogno del personale, non riporta alcuna programmazione di nuove assunzioni né per l’anno 2023 né per l’anno 2024. Invito la dottoressa Chiassai Martini a fare chiarezza sull’argomento al prossimo consiglio comunale ed invito tutti i cittadini a far sentire la propria voce affinché nel nostro comune non vengano limitati i servizi essenziali”, ha concluso Cristina Rossi.

La vicenda è emersa durante l’ultimo parlamentino cittadino, quando il gruppo consiliare Impegno Comune ha sottolineato che, dal 1 giugno prossimo, i servizi relativi alla tumulazione, inumazione e traslazione nei cimiteri comunali saranno svolti dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e non più al pomeriggio. Lo ha disposto il sindaco con una specifica ordinanza che ha sollevato le critiche. Nella sua risposta, Chiassai Martini ha precisato che i servizi sono svolti solo la mattina perchè “non c’è personale che possa coprire anche le ore pomeridiane”. “Negli ultimi mesi, alcuni operai hanno presentato prescrizioni mediche per limitazioni al carico di lavoro che comprende anche le tumulazioni al cimitero, quindi è venuto meno il personale che garantisce il servizio, nonostante le assunzioni – ha aggiunto – Non è possibile ricorrere agli straordinari come soluzione perché non sono obbligatori, sono una libera e legittima volontà dei dipendenti. Quindi non possono essere il mezzo per garantire un servizio ordinario”.