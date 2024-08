"Troppo infiamma il mio cuor". La mostra di Toci con i cartelloni

Il taglio del nastro è in programma domani pomeriggio alle 18 nel chiostro della biblioteca per una mostra che avrà per protagonista la Giostra del Saracino, ma anche i cavalieri dei quartieri, volti e personaggi della manifestazione oltre che luoghi e scorci della città. Si tratta dell’ultimo lavoro di Paolo Antonio Toci (nella foto), l’artista aretino che lo scorso anno vinse il bando per la realizzazione del bozzetto della lancia d’oro dedicata al centenario dell’Arezzo calcio. "Troppo infiamma il mio cuor" è il titolo della mostra che da sabato fino al prossimo primo settembre di fatto accompagnerà aretini e turisti alla scoperta anche della Giostra del Saracino. Toci si è servito di 22 tabelloni utilizzati dai giostratori per prove in Piazza Grande contro il Re delle Indie. "Sono cartelloni usati nelle prove e per questo sono rotti oppure scritti - spiega l’artista - Ci saranno scorci di città, spaccati di Giostra e della sfilata. Non mancheranno alcuni ritratti di personaggi celebri che hanno fatto la storia della manifestazione. come è nata questa mostra? Il primo cartellone l’ho realizzato due anni fa poi da lì è nata l’idea che porta avanti sempre un mio percorso che lega questo filo al riciclo e al riutilizzo di materiali per riproporli in arte".