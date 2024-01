Trent’anni in trenta scatti. La raccolta a Raggiolo

Una raccolta di fotografie per raccontare il borgo di Raggiolo. L’iniziativa, dal titolo "30 anni in 30 scatti", è promossa in occasione del trentesimo anniversario della nascita della Brigata di Raggiolo con lo scopo di attivare una mobilitazione collettiva finalizzata alla condivisione di immagini dedicate al borgo casentinese tra passato e presente. Il progetto nasce dalla volontà di ripercorrere gli eventi e le attività organizzate negli ultimi tre decenni dalla stessa Brigata di Raggiolo, invitando tutti coloro che hanno vissuto o frequentato Raggiolo a inviare le loro fotografie entro domenica 18 febbraio alla mail [email protected]. Gli scatti verranno poi selezionati e condivisi per l’intero anno sui canali social della Brigata di Raggiolo, oltre a diventare oggetto di una pubblicazione e di un’iniziativa inserita nel calendario di RaggioloEstate2024. L’organizzazione di eventi ha rappresentato, fin dal primo momento, uno dei maggiori impegni della Brigata di Raggiolo per valorizzare il piccolo borgo e per tramandare l’identità storica del luogo collegata alle radici medievali, all’insediamento còrso e alle particolari tradizioni della vita alle pendici del Pratomagno. Tra questi rientrano la Festa di Castagnatura, la Festa di Transumanza, i Colloqui di Raggiolo, il teatro diffuso nei diversi angoli del paese.