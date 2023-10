Trent’anni di strisce e manga, Fumettopoli festeggia il traguardo

Fumettopoli Star Shop Arezzo ha festeggiato il suo trentennale di attività, segnando in città tre decenni di passione per i fumetti e per i giochi.

Lo storico negozio Fumettopoli Star Shop Arezzo chesi trova in via Piave, lo scorso sabato 7 ottobre infatti ha celebrato tre decenni di passione per i fumetti e i giochi in compagnia dei propri clienti.

Fondata nell’ottobre del 1993, l’attività Fumettopoli è stata pioniera di questo genere di negozi in Italia ed ha introdotto per prima nella nostra città i "Manga" ma anche i giochi di carte collezionabili come Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh.

Dal 1998 l’attività si unisce alla catena di distribuzione di librerie Star Shop oggi di Mondadori.

Nel corso degli anni, il negozio è diventato un punto di riferimento per generazioni di appassionati che sono cresciuti immergendosi in mondi fantastici, scoprendo nuovi personaggi e sperimentando l’emozione dei giochi di strategia.

"Siamo entusiasti di raggiungere questo traguardo incredibile e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio straordinario", ha dichiarato Angelo Rossi.

"Sabato abbiamo festeggiato con i clienti spegnendo le trenta candeline della torta e condividendo la gioia di trent’anni di avventure e amicizia" ha proseguito Rossi.

La tradizione di famiglia che ha reso Fumettopoli un luogo così speciale da Benito e suo figlio Angelo continua oggi con i nipoti Eleonora e Morgan.

Con la stessa passione e dedizione, Eleonora e Morgan sono infatti determinati a portare avanti l’eredità del negozio, offrendo ai clienti un ambiente accogliente e ricco di sorprese per tutti gli amanti dei fumetti e dei giochi.