Treni. Mattinata difficile per i pendolari valdarnesi

Arezzo, 07 novembre 2023 – Un guasto della linea ferroviaria nei pressi di Firenze Rovezzano, a partire dalle 8,12 di stamani, ha provocato un rallentamento della circolazione in direzione Firenze. Sono intervenuti i tecnici e la situazione è tornata regolare alle 8,37. Ma era un orario di punta e si sono verificati non pochi disagi per i pendolari. Il movimento consumatori della Toscana ha parlato di "enormi disservizi”, sottolineando che il treno 4070 delle ore 8.09 con partenza da Figline Valdarno ha accumulato ritardo per un guasto che avrebbe riguardato un treno alta velocità sulla linea veloce. Il problema principale - ha spiegato l'associazione - è l’inadeguatezza dell’infrastruttura ferroviaria dove il traffico della direttissima danneggia i treni locale comportando conseguenze sulla pelle dei lavoratori, studenti e pazienti che sono costretti a recarsi a Firenze” .

“Un altro punto sul quale intendiamo intervenire - ha aggiunto il Movimento Consumatori - è la scelta di puntare essenzialmente sulle nuove tecnologie approfondendo così il divario tra coloro che sono in condizioni di informarsi in forma digitale e coloro che sono esclusi da questa opportunità. Non sempre gli strumenti digitali sono aggiornati tempestivamente. Mentre, da un lato la Regione è impegnata insieme con le associazioni dei consumatori a minimizzare il "digital divide", le aziende che gestiscono i servizi pubblici, compresa Trenitalia, tagliano il personale Front office e desertificano le stazioni, mettondo gli utenti in una condizione di disagio nel poter valutare le situazioni critiche e le opportunità per ovviare a tali situazioni. Non ci siamo - ha concluso il Movimento - la Regione Toscana e Trenitalia continuano a tacere come se tutto questo fosse normale. Sollecitiamo i consiglieri regionali a richiedere una commissione d’inchiesta regionale e parallelamente sproniamo il Presidente Eugenio Giani e l’assessore Stefano Baccelli ad indire una riunione con Trenitalia e tutte le associazioni dei consumatori al più presto".

L'associazione ha fatto poi alcuni esempi sui disservizi di stamani: i passeggeri che hanno preso il treno dell 7.11 da Figline, alle ore 8.52 erano ancora nei pressi della stazione di Firenze Statuto; il treno 4092 delle ore 8.21 con partenza da Figline Valdarno sarebbe partito alle ore 8.55 percorrendo la linea lenta anziché quella veloce. Sulla vicenda è intervenuto anche Giampaolo Giannelli, membro assemblea regionale Anci Toscana, che ha parlato di vera e propria giornata campale per i pendolari che viaggiano sulle tratte del trasporto ferroviario toscano.

"E non si tratta assolutamente di ritardi o cancellazioni che hanno a che fare con i drammatici eventi metereologci dei giorni scorsi; si tratta, piuttosto, dei consueti, vergognosi, quotidiani disservii dell'accoppiata regione Tosana - Trenitalia - ha tuonato - Ci sono regionali cancellati, come il 18742 o il 18942; altri in forte ritardo (40 minuti) come il 94516 o il 18255 e molti altri con ritardi che variano dai 5 ai 30 minuti. Per non parlare delle molte segnalazioni che giungono su treni con composizione ridotta, con la conseguenza che molti paseggeri sono costretti a stare in piedi. Una situazione odierna insomma ai limiti dell'assurdo, che interessa la direttissima del Valdarno, la Faentina, la B.S.L. Firenze via Pontassieve, la Firenze Pisa Livorno, la Firenze Viarggio e via discorrendo. Praticamente tutte le tratte sono attraversate da forti disagi per i passeggeri - ha concluso Giannelli - con variegate spiegazioni che niente hanno a che vedere con problemi derivanti dal maltempo. Unico denominatore comune, come sempre, la totale inefficienza del trasporto regionale toscano. E per l'ennesima volta, l'assordante silenzio dell'assessore regionale Baccelli continua”.

Intanto sono in programma, nei fine settimana 11-12 novembre e 2-3 dicembre, lavori di manutenzione sulla linea alta velocità Firenze - Roma a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. In particolare saranno rinnovati alcuni scambi tra Firenze Rovezzano e Valdarno, presso il posto di comunicazione di San Donato. Durante le attività di cantiere sulle linee Firenze - Roma AV e convenzionale sarà riprogrammata l’offerta di trasporto ferroviario. Previste modifiche di orario di partenza e arrivo dei treni, allungamenti dei tempi di percorrenza, cancellazioni e sostituzioni con autobus. Durante i lavori saranno impegnate oltre 30 maestranze tra tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, nonché numerosi mezzi d’opera, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Nei quattro giorni (dal lunedì al giovedì) che seguiranno i due fine settimana dei lavori, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri; questo comporterà la modifica degli orari per alcuni treni Regionali in servizio tra Firenze e Arezzo.