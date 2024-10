Treni. Il consigliere regionale Benucci chiede a Giani e Baccelli di convocare un incontro urgente

Arezzo, 18 ottobre 2024 – La misura è colma anche per esponenti della maggioranza. Così, ieri mattina, il consigliere regionale del Pd Cristiano Benucci ha presentato una interrogazione urgente per chiedere al presidente Giani e all’assessore Baccelli di intervenire con urgenza verso Trenitalia e RFI. "Anche stamani (ieri n.d.r) la situazione dei ritardi dei treni sia sulla tratta Borgo San Lorenzo - Firenze via Pontassieve, sia sulla linea lenta dal Valdarno a Firenze e’ stata pesantissima - ha tuonato Benucci - Ritardi che arrivano e, talvolta, superano i sessanta minuti sono lesivi della dignità di lavoratori e studenti che sono costretti a giustificare ritardi fuori misura".

Come ha ricordato Benucci, c'è poi un altro aspetto: il problema sul dimensionamento dei treni che costringe tanti passeggeri a non poter trovare posto nelle carrozze. "Problema anch’esso più volte segnalato e non risolto - ha proseguito il consigliere regionale - Confrontandomi con alcuni sindaci ho deciso di presentare stamani un’interrogazione urgente. Ho chiesto anche di voler convocare con estrema rapidità i sindaci del territorio per un confronto sulle soluzioni. Ho aggiunto la mia piena disponibilità a parteciparvi per dare ognuno di noi un contributo alla soluzione del problema. Servono misure durissime a tutela di chi viaggia ogni giorno e, di regola, non lo fa per svago, ma per lavorare e studiare".