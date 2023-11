Tre giorni di iniziative dell’Arci

VALDARNO

Una tre giorni organizzata dall’Arci Valdarno per discutere di comunità educative accoglienti. L’evento partirà il 1 dicembre per concludersi domenica 3 e saranno due le location: la sala parrocchiale di Santa Santa Barbara e il circolo Arci di Vacchereccia, nel comune di Cavriglia. Prevista la collaborazione del Comune e del circolo di Santa Barbara, dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, della Parrocchia di San Cipriano e Santa Barbara, della Polisportiva La Rugiada e di Diesis Teatrango. "Come un territorio diventa comunità", un’opportunità unica per esplorare, discutere e celebrare la costruzione di comunità educative accoglienti. Questo il tema che sarà affrontato, nell’ambito del progetto "Il Dire e il Fare".

"Un progetto – ha detto Marzia Franci, presidente di Arci Valdarno – che arriva alla fine del suo primo anno di attività concludendo una fase del processo riflessivo condiviso con un momento di rilancio, un’ulteriore occasione di ricerca e confronto per sperimentare azioni che attivino ‘energie di legame’ tra persone e rendano possibile la loro partecipazione alla vita della società". Tre giorni di incontri, ricerca, scambio di idee, giochi e spettacoli su come creare comunità educative accoglienti, dove poter crescere, partecipare, vivere felici. Tutte le sessioni dell’evento sono gratuite e aperte a tutti i residenti interessati a contribuire al benessere della comunità. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per connettersi con i cittadini, apprendere nuove idee e contribuire alla creazione di una comunità forte e inclusiva. "In un momento in cui i dati della sofferenza psichica e sociale sono in aumento tra la popolazione – ha concluso l’Arci Valdarno – è tempo di tornare a cercarsi per rafforzare il tessuto di vicinanze e prossimità".