Travolta sulle strisce. Paura a Pescaiola

Un altro investimento di un pedone. È successo ieri mattina, intorno alle 12 in Pescaiola, all’incrocio tra via dal Borro e via della Faggiuola. È una donna ad essere stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca che hanno provveduto alle prime cure, per poi trasportare la donna

al San Donato. Sul luogo dell’incidente presenti anche i vigili urbani per i rilievi del caso e per gestire il traffico piuttosto intenso a quell’ora. Quello degli investimenti è purtroppo un fenomeno in crescendo. Ogni settimana la cronaca è costretta a raccontare di incidenti in cui vittime, spesso fortunatamente solo ferite, sono proprio i pedoni. All’origine spesso la distrazione al volante, dovuta talvolta all’uso sconsiderato dei cellulari mentre si è alla guida.