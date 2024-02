Tradizioni, un patrimonio antico da valorizzare

La ricorrenza della Festa del Perdono a Montevarchi è molto importante per ricordare la storia e le tradizioni della nostra città. La festa ha un enorme valore simbolico, coinvolge tutta la popolazione donando una sensazione di benessere e stabilità ed è occasione di incontro e dialogo tra le persone. Ripetendosi ciclicamente ogni anno crea un senso si sicurezza, certezza del passato e speranza per il futuro. Ogni paese è unico e caratteristico per le proprie usanze, principi e valori tramandati da generazione in generazione. Non bisogna avere troppa nostalgia del passato ma tramandare tradizioni, usi e costumi serve per aumentare il senso di appartenenza e l’identità culturale di un popolo.

I valori fondamentali vengono tramandati di padre in figlio, le tradizioni sono le nostre radici che ci aiutano ad affrontare la nostra vita. Servono per ricordare da dove veniamo, per valutare gli errori del passato e cercare di non commetterli nuovamente, per onorare chi ha lottato per migliorare le nostre vite, ci insegnano a rispettare gli altri e il nostro territorio. Molto importante per mantenere o riscoprire le tradizioni di un paese è il compito svolto da associazioni e volontari che si impegnano attivamente e con sforzi notevoli per cercare di valorizzare e tenere vive le tradizioni locali e della propria comunità.

La parola "tradizione" deriva dal latino e significa "consegna, trasmissione", quindi consegnare al prossimo ciò che è stato acquisito in passato.