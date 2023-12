Tra natura e cultura. Il vertice a Palomar

SAN GIOVANNI

Atto finale del percorso partecipativo del progetto "Tra natura e cultura" a San Giovanni per la rigenerazione del territorio con l’obiettivo di promuovere sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, il patrimonio culturale e naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. Domani, alle 17, a Palomar, è in programma l’incontro di restituzione alla comunità dei risultati ottenuti durante il cammino iniziato a metà ottobre per spiegare ai residenti le ipotesi progettuali. Un piano che ha ricevuto 9 milioni e mezzo di euro di finanziamento nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale Fesr 2021-2027. Fondi incrementati dalla Regione con altri 650 mila per dar vita a processi di condivisione e coinvolgimento della cittadinanza. Nel contesto sangiovannese l’intenzione è di muoversi lungo due direttrici, il centro storico e l’Arno e sono stati individuati 5 lotti da trasformare.

Gli interventi si concentreranno su viale Gramsci, i Lungarni e il parco fluviale, sulle vie centrali e chiassi, ovvero i caratteristici vicoli del cuore cittadino, su Palazzo Corboli come Palazzo della Memoria e sull’edilizia sociale. Il percorso partecipativo ha consentito ai sangiovannesi di conoscere e prendere parte attiva alla costruzione della progettualità prima attraverso l’osservatorio virtuale di consultazione e poi con le interviste agli esponenti di organizzazioni private o pubbliche, gruppi di persone, associazioni e quanti rappresentano i portatori di interesse dei luoghi oggetto di trasformazione. Organizzati inoltre momenti di ascolto informali sul posto rivolti alla popolazione e passeggiate esplorative per evidenziare, anche attraverso le foto, pregi ed eventuali difetti delle proposte.