Touring Club. Tutti a Roma per i 130 anni

C’era anche il Comune di Castiglion Fiorentino alle celebrazioni a Roma per i 130 anni del Touring Club Italiano organizzate al Tempio di Adriano nella sede della Camera di Commercio. Una giornata a cui ha preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dopo i saluti del Sindaco di Roma Gualtieri, ha aperto le celebrazioni. Presente per il Comune della Valdichiana il vicesindaco Devis Milighetti che ha anche delega al turismo. Castiglion Fiorentino è tra le 258 città certificate "Bandieri Arancioni" che nel corso di questi anni ha creduto in questa rete e si è adoperata nella promozione dei borghi di qualità. In Valdichiana figura anche il borgo di Lucignano. La Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico e ambientale ideato dal Touring Club Italiano, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita e viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma che sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Oltre 250 i parametri di analisi raggruppati in 5 aree (accoglienza, ricettività, attrazione turistica, sostenibilità ambientale e qualità della località) superate dai due comuni della Valdichiana che a pieno titolo possono così fregiarsi di questo riconoscimento dopo anche i controlli dello scorso anno in fase di rinnovo. "Il settore turistico e il relativo indotto rappresenta un pilastro fondamentale anche dell’economia castiglionese – ricorda proprio il vicesindaco Milighetti - generando un impatto significativo sul Pil locale e sull’occupazione. Il Touring Club Italiano è un soggetto fondamentale nella promozione dei piccoli borghi ed a fianco anche di tali associazioni che dobbiamo guardare al futuro". La.Lu.