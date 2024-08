Toscana diffusa, i fondi. Pioggia di finanziamenti

Toscana diffusa, il futuro di opere e progetti vale 120 milioni di euro volti a paesaggi sostenibili e rigenerazione. Sono i 115 Comuni che ricadono nelle sei aree della Toscana Diffusa e per i quali la giunta toscana ha appena approvato gli elenchi degli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) per circa 70 milioni nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne, ai quali saranno aggiunti altri 34 milioni disponibili per le imprese e le comunità energetiche e 6,6 milioni del Fse (Fondo sociale europeo): sono tutti interventi individuati in seguito a un percorso di confronto negoziale condotto tra le coalizioni locali e la Regione.

"Una misura concreta e efficace che giunge al termine di un approfondito lavoro di concertazione con i Comuni", ha detto il presidente Eugenio Giani.

Si va dalla ripavimentazione del centro storico al giardino pubblico, alla riqualificazione di un palazzo che diventa il palazzo comunale. Per l’individuazione degli interventi da realizzare da maggio è iniziato un percorso di condivisione con il territorio: ora le amministrazioni locali dovranno passare alle progettazioni esecutive.

L’area del Casentino – Valtiberina è coinvolta con una strategia dal titolo "Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti dello Spirito" e composta da 17 Comuni e 2 Unioni di Comuni. Due i progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale: 367mila tra Poppi e Pratovecchio-Stia; 415.860 euro a Castel Focognano, Chitignano e Talla. La rigenerazione urbana dell’area dei Giardini di Porta Fiorentina a Sansepolcro con 450.000 euro, poi la messa in sicurezza del Ponte sul fiume Archiano e la creazione di una passerella pedonale a Bibbiena (314.700 euro). E ancora, interventi di prevenzione sismica sul palazzo Pretorio di Sansepolcro (1 milione 300mila euro), e sulla residenza cohousing destinata a persone con disabilità a Castel San Niccolò (555.390 euro). Interventi di consolidamento e prevenzione da rischio frane nei comuni di Ortignano Raggiolo, Castel San Niccolò e dei Comuni dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina per un totale di 1,31 milioni di euro.