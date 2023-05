Tornano piccoli con Cristina D’Avena Le sue sigle amate da generazioni

di Francesco Tozzi

L’estate terranuovese parte con il botto. Sarà Cristina D’Avena la star di "Una Notte a Terranuova", la manifestazione in programma venerdì 9 giugno, organizzata dal Comune di Terranuova Bracciolini in collaborazione con Materiali Sonori e CommArt, l’associazione dei commercianti e degli artigiani. Non si tratta della prima volta nella città di Poggio per la cantante bolognese, che è stata la protagonista anche dell’edizione 2018 dell’evento. Il suo concerto in piazza della Repubblica fece registrare il tutto esaurito, coinvolgendo grandi e piccini. I dettagli sono ancora da definire, ma è stato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni ad annunciare in anteprima il nome tanto atteso: "Una Notte a Terranuova 2023" come un greatest hits di questi anni - ha scritto il primo cittadino sui propri canali social postando una foto di D’Avena - coloro che ci hanno fatto cantare e ballare da quando con CommArt abbiamo iniziato ad organizzarla nel 2011. Ecco l’ospite che tornerà venerdì 9 giugno. C’è chi a leggerne il nome canta ‘Occhi di gatto’ e chi mente". Già in moto dunque la macchina organizzativa in vista dell’appuntamento di inizio estate. Una festa che partirà nel tardo pomeriggio e andrà avanti fino a notte inoltrata con stand e banchi che invaderanno il centro storico. Lo spettacolo principale andrà in scena nella piazza centrale del paese e sarà aperto da Nord Sud Ovest Trash. Poi sarà la volta dell’icona pop per antonomasia, la spumeggiante interprete delle sigle dei cartoni animati, accompagnata dagli ormai inseparabili Gem Boy, gruppo rock demenziale famoso per la creazione di cover-parodia di brani famosi. Chienni alcuni giorni fa aveva lanciato un indizio sul possibile super-ospite della serata, scattandosi un selfie in cui indossava una t-shirt con raffigurati i protagonisti del cartoon Lupin III.

Poi alcune ore fa la conferma ufficiale. Cristina D’Avena farà ballare il pubblico ripercorrendo i successi della sua carriera, da Kiss Me Licia a I Puffi, da Pollon a Sailor Moon fino Lady Oscar e ai pirati di One Piece. Canzoni protagoniste dei pomeriggi di intere generazioni, quando il primo pensiero dopo l’uscita da scuola era non perdere assolutamente la nuova puntata del cartone preferito in onda alla televisione. A calcare il palcoscenico di piazza della Repubblica, negli anni, sono stati cantanti del calibro di Roberto Vecchioni, Bandabardò, Giusy Ferreri, Bobo Rondelli e Modena City Ramblers. Nel 2020 e nel 2021 la rassegna è saltata a causa dell’emergenza pandemica e ha fatto il suo ritorno lo scorso anno a settembre, in concomitanza con la festa per la fondazione di Terranuova. In quell’occasione è stato Pago ad intrattenere i fan giunti da tutta la vallata.