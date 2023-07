Torna Malpighi Festival Musica, fumetti e incontri

Tre giornate di musica, incontri e fumetto. Torna per il terzo anno Malpighi Festival, dove i giovani sono protagonisti. Appuntamento al parco di via Malpighi da venerdì 21 a domenica 23 luglio a ingresso gratuito. La musica in due sessioni: mattutine con la classica in collaborazione con Oida - Orchestra Instabile di Arezzo Aps e in show con artisti di fama come Dente, Claver Gold e Handlogic. Poi le attività, che prevedono corsi di formazione di event management, videomaking, fotografia, fumetto, teatro, con spettacolo finale domenica 23 luglio, talk giornalieri con professionisti del mondo artistico e culturale. Per iscriversi basta visitare i canali social di Arezzo che Spacca.

Durante la tre giorni, anche la mostra "Voci e Visioni - Un viaggio nei fumetti" a cura di Ilaria Pugi. Sarà inaugurata il 21 luglio alle 18,30 e sarà visitabile durante tutta la durata del festival.Venerdì alle 19 aperitalk con Gabriele Spadini light designer, alle 19,45 Giovanni Toscano, poi 20,40 Bianco e alle 22 Dente. Sabato alle 11 matinee con il violino di Leonardo Ricci, alle 19 aperitalk con l’artist manager Matteo Manini, alle 19,50 musica con Mestro, alle 20,50 Handlogic, alle 22,15 Claver Gold.

Domenica alle 11 il Quartetto Cherubini, alle 19 aperitalk con Checco Frongia e Giusy Gallizzia fumettisti di Mammaiuto, alle 19,30 musica con Brina e alle 21 in scena lo spettacolo del corso di teatro.

"Malpighi Festival – dice l’assessore Scapecchi – fa parte del cuore pulsante dell’estate giovane aretina, che vive di anno in anno grazie anche al bando per attività ludiche, sportive e culturali.Obiettivo avvicinare i giovani alla vita sociale e culturale del quartiere".