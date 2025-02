Torna l’Orciolaia. A tutto Carnevale coi Figli di Bocco

Torna oggi il Carnevale aretino dell’Orciolaia, ma in tutta la città questa sarà una domenica tra corsi mascherati, carri allegorici e coriandoli. Oggi e domenica prossima 2 marzo, il Carnevale dell’Orciolaia torna su strada in via Fiorentina: dalle 15 la festa sarà nella parte compresa tra la ferrovia e il semaforo che incrocia la tangenziale urbana, un tratto di strada chiusa al traffico per l’occasione.

Tutte le uscite saranno accompagnate dalla musica live del trio Beppe, Marco, Roby. Oggi spazio alla Chocoparade con la Compagnia teatrale Accademia Creativa che porterà in scena lo spettacolo itinerante con Willy Wonka e il regno della cioccolata in collaborazione con Eurochocolate, con la cioccolata che sarà distribuita ai presenti prodotta direttamente dai laboratori di Eurochocolate. E ancora, ci sarà il Baby Circus, risate e musica con Bimbobell, lo street party, i gazebo per il tiro al barattolo, le freccette, il tiro al bersaglio, il gioco dell’oca gigante, trucca bimbi, palloncini, baby dance e bolle di sapone giganti.

"Lasciamo il parco Ducci ma non rinunciamo ad alcuna delle nostre attrattive con un programma che ricalca quello degli scorsi anni – dice Rovena Marconi - trenini, cartoni animati, giochi itineranti, lo spettacolo del fuoco, illusionisti, musica e due nuovi carri. Grazie alle famiglie di via Fiorentina per la loro disponibilità nel fare utilizzare alcuni spazi privati per la migliore riuscita dell’evento".

Torna oggi anche l Carnevale di Rigutino, si parte con la sfilata dei carri alle ore 14,30, alle 15 ci sarà l’esibizione degli Sbandati di Ciggiano. Ingresso gratuito. Menzione speciale per il carnevale dei Figli di Bocco a Castiglion Fibocchi che torna oggi con le inconfondibili maschere barocche che animeranno il borgo medievale. Trenini e maschere oggi anche per il Carnevale di Alberoro.

Angela Baldi