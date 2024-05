Torna la pietra sulle vie del centro : "Una città più bella e accogliente"

Via Piero della Francesca, la più importante direttrice trasversale del centro storico nel rione di Porta Romana a Sansepolcro, ha già iniziato a cambiare il proprio look, abbandonando definitivamente le piastrelle in porfido che da sempre avevano caratterizzato il suo fondo stradale. Sono infatti iniziati martedì mattina i lavori di posa della nuova pavimentazione (sul tratto compreso fra via Matteo di Giovanni e via XX Settembre), rientranti nell’ambito del programma di riqualificazione urbana finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi di riqualificazione urbana sono in atto sul posto dallo scorso 27 novembre e, dopo aver completato le fasi relative ai sottoservizi, la ditta incaricata ha avviato la posa delle lastre di pietra, il che porterà a un notevole miglioramento della qualità urbana, arricchendo il valore architettonico del contesto e conferendo all’area un’estetica più pregiata. È importante sottolineare che la scelta di utilizzare lastre di pietra rappresenta un upgrade rispetto al porfido, garantendo una maggiore durabilità e resistenza nel tempo, oltre che un aspetto significativamente migliore. Aspetto che porta di conseguenza anche gli immobili circostanti ad avere un aumento di valore. L’auspicio dell’amministrazione è che in futuro possano arrivare altri importanti finanziamenti, con i quali poter riqualificare anche il tratto a monte della via, per poter completare tutto il miglioramento della strada.

I lavori stanno procedendo celermente e, in base alle condizioni meteo, il tempo previsto per la conclusione è di circa due mesi. Fra pochi giorni, poi, partiranno anche i lavori di pavimentazione lungo viale Vittorio Veneto, anch’esso interessato dai lavori che rientrano nell’importante progetto di riqualificazione urbana, nell’ottica di migliorare ulteriormente l’aspetto della città e di rendere gli spazi urbani più accoglienti e funzionali per cittadini e visitatori.

Sempre l’amministrazione di Palazzo delle Laudi si scusa per eventuali disagi che potrebbero derivare dalla fase di lavori, ma con la convinzione che i sacrifici attuali saranno ampiamente ripagati dai benefici futuri che questi interventi porteranno alla comunità. "Siamo già al lavoro per predisporre nell’area circostante l’ex stazione ferroviaria un appropriato parcheggio che permetterà di usufruire di spazi adeguati alla sosta delle auto – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi - permettendo così di godere al meglio del viale lungo le mura che, al termine dei lavori, avrà una rinnovata qualità urbana e architettonica tutta da vivere. Rimaniamo impegnati nel nostro obiettivo di rendere Sansepolcro una città ancora più bella e accogliente per tutti".