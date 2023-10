Torna il Mercatissimo. Partenza a ritmo di samba 300 stand dal mondo per un’edizione record

È il giorno del taglio del nastro, quello del ritorno del mercato internazionale ad Arezzo. Gli aretini se ne sono accorti fin da ieri mattina quando la viabilità è cambiata nello spicchio compreso tra via Spinello e via Niccolò Aretino, nel cuore nevralgico che ha visto gli operatori del mercato iniziare ad installare fin dal matino i propri banchi e attrezzature. Un evento in grado di catturare l’attenzione di oltre 300mila persone e che quest’anno potrebbe battere ogni record. Già perchè il mercatissimo che alle 12 partirà ufficialmente con il taglio del nastro a ritmo di samba, davanti allo stand brasiliano, posizionato all’ingresso del parcheggio Eden, torna ai livelli pre Covid con la partecipazione di oltre 300 stand provenienti da tutti i continenti. Ecco allora che oltre al brasiliano sarà presente il banco argentino con le sue carni, passando quindi ai panini più conosciuti della tradizione americana, ovvero gli hamburger, fino ai piatti della tradizione greca e a quelli della cucina israeliana, arrivando in Europa con le spezie e profumi dalla Provenza, i biscotti al burro della Bretagna, fiori e formaggi dall’Olanda, le birre dal Belgio e dall’Irlanda. E, ancora, lo speck, gli spaztle e i canederli dal Südtirol, ma non solo. Insomma un autentico giro nel mondo del gusto, e soprattutto per tutti i gusti con piatti vegani, vegetariani e gluten free. Tra le novità di questa edizione, la numero diciassette, la presenza anche delle poke, ovvero di un piatto che arriva direttamente dalle Hawaii. Ma oltre al cibo spazio anche all’artigianato, agli eventi e agli spettacoli che animeranno le vie del centro. Da via Spinello, a via Niccolò Aretino, l’area del parcheggio Eden fino a piazza Sant’Agostino.

Un evento giunto alle soglie della maggiore età e che, a quanto pare, potrà beneficiare anche di un meteo che porterà in dote l’ultimo colpo di coda dell’estate. In cabina di regia come al solito Confcommercio e Fiva degli ambulanti, affiancate dai partner storici come Comune di Arezzo, Camera di Commercio, Arezzo Intour, Discover Arezzo, Atam, Coldiretti e Cia – Agricoltori Italiani Arezzo che tra poche ore daranno il via alle danze di un evento che animerà per tre giorni il cuore di Arezzo.

M.M.