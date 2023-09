Torna il Fierone che anima Camucia. Attesi oltre 150 espositori in centro

di Laura Lucente

L’appuntamento settembrino è puntuale e immancabile, segnando la fine della lunga maratona di eventi estivi nel territorio. Lunedì sarà la volta del "Fierone" che animerà la frazione fino a tarda sera. Oltre 150 banchi di espositori affolleranno la popolosa frazione cortonese che si trasformerà in una grande isola pedonale. La manifestazione dedicata al commercio ambulante è organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto della Confesercenti e della Confcommercio. L’appuntamento prenderà il via alle ore 8 e per tutto il giorno offrirà tante opportunità. "Il tradizionale appuntamento che richiama tantissime persone anche da fuori provincia è un modo ormai consolidato per valorizzare e tutte le sue imprese, oltre che per dare un’opportunità di socializzazione alla cittadinanza", conferma l’assessore alle attività produttive Paolo Rossi.

Quest’anno la planimetria della fiera subirà delle modifiche, infatti, come già avviene per il mercato settimanale, Piazza Sergardi con la sua nuova veste, vedrà la presenza di attività di animazione per le famiglie e di spettacoli di magia, giocoleria. I giardini della Pinetina ospiteranno gonfiabili per bambini e altre attività di divertimento, tutti intorno, nel centro , saranno presenti i banchi degli espositori. "Questo è ancora uno dei principali appuntamenti della tradizione in Valdichiana che hanno un sapore identitario per ", commenta Lucio Gori per Anva Confesercenti.

"Ci auguriamo che a differenza di altre fiere recenti, sia i numeri delle presenze tra operatori sia quelli degli acquisti possano essere positivi. E’ evidente come il settore alimentare è quello che la fa da protagonista in queste manifestazioni, mentre il settore non alimentare, a volte troppo omogeneo, paga maggiormente il calo forte dei consumi e la capacità di spesa delle famiglie". Durante la fiera Confesercenti proporrà anche la campagna informativa "O la borsa o la vita? Tieniti la borsa e goditi la vita!!!".