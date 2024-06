Torna il Festival di Musica Sacra. Apertura con Giovanni Baglioni

L’estate di Cortona per il 21esimo anno propone il Festival di Musica Sacra, organizzato dall’associazione Cortona Cristiana con la direzione artistica di monsignor Marco Frisina. Il festival si apre il 29 giugno col concerto di Giovanni Baglioni e si conclude il 7 luglio con le laudi all’alba all’Eremo de Le Celle. Sono una decina gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, che si terranno nella città etrusca e ci sono anche alcuni momenti dedicati a San Francesco, nell’ottavo centenario dalla ricezione delle stigmate. Il titolo di questa edizione è "Tu sei speranza". Si parte sabato 29 giugno alle 21 alla Chiesa di San Domenico con Roots, Giovanni Baglioni in concerto. Domenica 30 alle 10 all’ Eremo delle Celle la S. Messa di inaugurazione presieduta da Padre Andrea Pighini Ministro Provinciale Cappuccini della Toscana, alle 21 al Santuario di Santa Margherita La Notte di Greccio oratorio sacro con il Coro Verbum Dei diretto da Gianni Proietti. Lunedì 1 luglio alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Nuova La stanza delle meraviglie con Alessandro Cappella al pianoforte. Il 2 luglio alle 21 all’Eremo delle Celle Conversando e cantando con il Laudario di Cortona con Tommaso Sagrazzini, Franco Radicchia, il Coro Armoniosoincanto e l’Anonima Frottolisti. Mercoledì 3 luglio alle 21 nella Chiesa di San Domenico Il mio Gesù Opera di Beppe Dati con Alessio Mattolini, Marilena Cataplano, Mattia Braghero, Matteo Germani, Simone Gaggioli, Nicola Pecci, Elena Nencetti, Benedetta Giuggioli, Beppe Dati. Giovedì 4 luglio sempre alle 21 ma nella Chiesa di Santa Maria Nuova Echi di Francesco con Francesco Santucci al sax e il Gruppo Monocorda di Daniele Faccin. Venerdì 5 luglio alle 21 a San Domenico E non volevamo avere di più oratorio sacro a San Francesco d’Assisi.