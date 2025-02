Torna a marzo il Gran Galà dello sport

Il 17 marzo il teatro Mario Spina tornerà ad ospitare il "Gran Galà dello sport città di Castiglion Fiorentino". L’amministrazione ha annunciato le date ricordando che il comitato organizzatore è al lavoro per individuare i nomi degli sportivi che saranno premiati. Nelle edizioni precedenti, il teatro ha ospitato numerosi sportivi appartenenti ai 10 premi intitolati ad altrettanti uomini di sport. Negli anni sono saliti sul palco, tra gli altri, nomi del calibro di Marcello Lippi, Daniele Bennati, Cyril Despres, Giacomo Sintini, Arrigo Sacchi, David Knight, Damiano Pippi, Lorenzo Musetti, Matteo Tosatto, Leonard Bundu, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Alessandro Petacchi, Lorenzo Benardi, Mario Cipollini, Noemi Basiletti, Giovanni Sala, Billy Costacurta, Roberto Cammarelle, Ilario Castagner, Thiago Motta, Andrea Giani, Efrem Calamati, Enrico Chiesa, Gianni Bugno e Alberto Polverosi. "Puntuale come ogni primavera torna il Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino, evento benefico a favore della Confraternita di Misericordia", conferma il sindaco Mario Agnelli. "Nato per tenere vive le gesta dei nostri due concittadini Fabrizio Meoni e Corrado Viciani, il Gran Galà negli anni ha collezionato una serie di premi che celebrano altri otto personaggi che hanno lasciato la loro impronta nello sport.

La.Lu.