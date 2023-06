"Toh, quello è Tananai" Jovanotti sale sul palco nella notte dei seimila "L’ho visto sui manifesti..."

di Laura Lucente

CORTONA

E alla fine il duetto c’è stato e la folla è andata in visibilio. Il Jova nazionale non ha resistito alla tentazione di salire sul palco per abbracciare e cantare con il giovane talento Tananai. E Cortona brinda alla sua serata magica con oltre seimila spettatori accorsi allo stadio Santi Tiezzi per la prima estiva del tour del cantautore milanese.

È sulle note rap del brano "Baby Goddamn" che Lorenzo Cherubini sale sul palco divertendosi anche a rivoluzionare le parole per adattarle alla gioia del momento "Baby che fai, sono qui con Tananai - intona Jovanotti - non l’avresti detto mai, siamo a Camucia proprio sotto casa mia". Al termine della canzone una chiacchierata sul palco. "Che onore averti qui a casa mia!" parte Lorenzo. "Questa è una cosa bellissima. Da casa mia al Poggio si sentiva la musica delle prove e mi sono emozionato. Finalmente qualcosa che succede anche qua! Ero in bicicletta per le strade della Valdichiana e ho visto il poster con la tua faccia e ho letto che saresti venuto a Cortona, ti ho scritto subito. Ti ho chiesto: veramente vieni a Cortona? E tu mi hai detto: perché? Beh io qui ci abito!".

Poi Tananai cade sulla geografia nostrana e chiede: "Ma mi dici che cos’è Camucia?". Allora sì che Jovanotti si lancia in una carrellata geografica tutta chianina. "Camucia è proprio qui dove ci troviamo ora, dove è nata la Francesca (la mia moglie!), poi c’è Fossa del Lupo, Monsigliolo, La Fratta, San Lorenzo, Terontola, Castiglion Fiorentino, Foiano e chi più ne ha più ne metta!". Tananai ringrazia Jovanotti per l’opportunità. "Sono io che ringrazio te, era tanto che non salivo su un palco da queste parti".

E in effetti erano ben 10 anni che Jovanotti non si esibiva nella sua città. L’ultima volta risale all’agosto 2013, una indimenticabile notte del Cortona Mix Festival in piazza Signorelli. Poi la folla si scalda di nuovo grazie ad uno splendido duetto dei due cantanti sulle note de le "tasche piene di sassi".

"Non l’ho mai cantata con nessuno questa canzone – conferma Lorenzo a Tananai – è un brano che parla della mia mamma e quindi anche della mia Cortona. Per me è un vero onore farla con te, perché ti stimo molto, ancora prima che tu arrivassi ultimo a Sanremo!". Lorenzo torna dietro le quinte a godersi il resto del concerto, che corre con energia e ritmo fino alla mezzanotte con il gran finale sulle note di Tango, l’ultimo successo Sanremese del cantante.

Una serata ben riuscita, grazie all’organizzazione scrupolosa guidata da Cortona Sviluppo che ha voluto questa manifestazione nel programma di Cortona Comics. Importante la collaborazione di Mengo Music Fest, We ar srl, Agenzia Whodo e della giovane e intraprendente associazione Cautha di Cortona.

"Questi ragazzi lavorano bene – commenta Jovanotti sotto il palco – hanno idee, sanno fare: una bellal risposta per i giovani di Cortona". Il percorso organizzativo, molto più articolato per un quadro normativo sempre più severo, ha visto impegnate decine di persone, fra addetti ai lavori e volontari. Dalla Vab di Cortona, alle Misericordie, dal personale per la sicurezza a quello del soccorso sanitario, la Polizia municipale e gli operai del Comune per la gestione della viabilità e dei parcheggi e le forze dell’ordine.

"Adesso il lavoro fatto va messo a frutto – conferma l’amministratore di Cortona Sviluppo Fabio Procacci – a partire da quegli interventi che possano ulteriormente aumentare la sicurezza dell’impianto e aumentare la capienza per futuri eventi".