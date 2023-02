"Terremoto, i nostri aiuti tra le scosse". Torna dalla Turchia, il suo racconto

Samuele Pacchi e Sara Montemerani nella foto di gruppo

Arezzo, 13 febbraio 2023 - "Siete i nostri eroi" ci hanno detto: e mentre lo racconta, in coda ad una delle settimane più incredibili della sua vita, la voce di Samuele Pacchi si incrina un po’. Lui, l’infermiere del 118 per ore tra le macerie del terremoto in Turchia. Sempre a fianco di Sara Montemerani, il medico sempre della Asl con la quale ha condiviso questa avventura. Sono rientrati in nottata ma ieri erano ancora nella zona di Antiochia. "Dovremmo partire in serata" ci confidava, con il filo di in certezza degli otto chilometri che lo dividevano dall’aeroporto, otto chilometri di strade intasate. "Cosa mi resta di questi giorni?". Ti fa capire che non gli basterebbe la vita per raccontarlo. Ma ci prova lo stesso. "La devastazione assoluta e la disperazione della gente. Ma anche la gentilezza e il piacere con cui siamo stati accolti". Diventati l’anticamera dell’amicizia. "Un giovane lavora all’aeroporto di Istanbul, un altro fa il programmatore ed è un volontario". Per giorni hanno lavorato fianco a fianco. "Lui teneva i collegamenti tra noi e i familiari in attesa che venissero ritrovati i loro cari". Immaginatevi la scena: il palazzo raso al suolo, gli scavi tra le macerie illuminate...