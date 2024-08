Terre d’Arezzo sotto i fari. Al festival l’organo di Flierl

Prosegue la XIX edizione del Terre d’Arezzo Music Festival. Quest’anno la programmazione è particolarmente ricca, punteggiata di appuntamenti di grandissimo livello e con programmi particolari e di raro ascolto, insieme anche a proposte estremamente popolari e accattivanti. Le scelte artistiche 2024 sono state ispirate in particolare da due importanti anniversari che ricorrono quest’anno: il centenario di Giacomo Puccini e i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Due artisti toscani che hanno tracciato profondamente il panorama artistico universale. Tanti altri gli ospiti di livello internazionale: il Quartetto Sincronie, il clavicembalista Michele Fontana, gli organisti Axel Flierl, Gail Archer, Didier Hennuyer, Alessandro Bianchi, Giulio Mercati, i pianisti Ilona Timchenko, Martin Munch, Florian Koltun e Xin Wang, per un cartellone davvero interessante che porterà la grande musica nelle Terre d’Arezzo, fino al 5 settembre. Stasera domenica 11 agosto alle ore 21.15 appuntamento ad Arezzo alla Pieve di Santa Maria con il recital organistico di Axel Flierl dalla Germania. Il festival prosegue martedì 13 agosto alle ore 21.15 a Bucine nella Residenza Il Verreno con Dall’opera al musical, in scena il Quartetto Saramago. Mercoledì 14 agosto alle 21.15 ci spostiamo a Capolona alla Pieve a Sietina con il recital pianistico di Francesco Attesti. Venerdì 16 agosto alle 21.15 di nuovo ad Arezzo. Sarà la Terrazza del Palazzo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande ad ospitare Ottoni a palazzo con il Quintetto di Ottoni Pentabel. Domenica 18 agosto alle 21.15 ad Arezzo alla Pieve di Santa Maria ci sarà il Recital organistico di Alessandro Bianchi.