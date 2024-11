Terranuova Traiana all’esame Livorno

Arezzo, 22 novembre 2024 – Sul campo della capolista in uno stadio, il Picchi, che ha conosciuto anche la serie A e che mette i brividi. Trasferta complicatissima domenica per il Terranuova Traiana, che andrà all'Ardenza contro il Livorno, la squadra più forte del campionato, come dimostra anche la classifica attuale. Solo per i più distratti 29 massimi campionati nazionali, 18 dei quali nella Serie A a girone unico, 27 di serie B, 42 tra C, C1, C2 e Lega Pro, 2 campionati di Serie B vinti, 3 di Serie C, una Coppa Italia di C e la partecipazione alla Coppa UEFA 2006-2007. Questa la storia del blasonato Livorno. Per dire nel 2006 la Terranuovese giocava, con tutto il rispetto, con Mercatale, Gallianese, Luco e Palazzolo tra le altre nel girone C di Prima categoria, la Traiana con Vacchereccia, Terontola, Fratta e Montecchio nel girone N di Seconda categoria, mentre il Livorno se la vedeva con Rangers Glasgow, Maccabi Haifa, Auxerre e Partizan Belgrado. Labronici che poi, dopo aver partecipato per l’ultima volta alla Serie A 13-14 ed essere retrocessi dal campionato di Serie B 19-20 e Serie C 20-21, per varie vicissitudini sono ripartiti nella stagione seguente dall’Eccellenza.

Livorno che attualmente comanda il raggruppamento con 27 punti (13 in casa, 14 in trasferta) in 12 giornate, frutto di 8 vittorie (equamente divise tra gare interne ed esterne), 3 pareggi (uno in casa domenica scorsa con il Seravezza e 2 in trasferta) ed una sconfitta 4-1 alla decima tra le mura amiche per mano del Ghiviborgo lo scorso 3 novembre. Amaranto migliore attacco del girone con 26 gol fatti (14 in casa, 12 fuori; 12 nel primo tempo, 14 nella ripresa) e quinta difesa con 14 reti al passivo (8 e 6, 6 nella prima frazione di gioco, 8 nella seconda). Tra i marcatori labronici 6 (2 su rigore) i gol messi a segno da Chicco Dionisi, 4 da Riccardo Capparella (1) e da Simone Rossetti. Tre i giocatori in biancorosso che domenica potranno dire io c’ero: Bega, capitan Sacconi e Neri (che però nel 23 restò in panchina), oltre a Petrioli (alla seconda ed ultima giornata di squalifica) e Cioce che sarà assente per infortunio. Fischio d’inizio alle 14,30. Diversi gli sportivi terranuovesi che raggiungeranno la città labronica. Prima della gara, magari, un ben pranzo a base di caciucco e poi…all’Ardenza per vivere una domenica da ricordare.