Terranuova rilancia il suo Perdono. Si punta alle 300mila presenze. Un’altra edizione ricca di eventi

di Marco Corsi

Chiude da sempre la stagione dei "Perdoni" in Valdarno e rappresenta l’evento clou. La Fiera di Terranuova, dopo i difficili momenti che abbiamo vissuto in piena pandemia, torna al suo antico splendore e aprirà i battenti il 22 settembre, per chiudersi il 26. Quasi una settimana di eventi e di numeri impressionanti. Circa 300 banchini di ambulanti, oltre 700 operatori presenti, con una previsione di 300.000 presenze spalmate nei cinque giorni della manifestazione. Molto, ovviamente, dipenderà anche dal tempo, ma se Giove Pluvio non ci metterà lo zampino sarà ancora una volta una edizione da tutto esaurito la numero 409, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, con il contributo di molte associazioni. Si parte venerdì 22 con l’apertura del luna park, l’inaugurazione della mostra mercato "Valdarno Espone" e alle ore 20 con lo scoppio dei tradizionali tre botti inaugurali. Dopo cena, in piazza Liberazione sarà consegnata alla Misericordia di Terranuova il ricavato della vendita del libro "Non dirmi grazie" a cura di Andrea Manetti, Simona Nesti e Andrea Boldi, per l’acquisto della nuova ambulanza. A seguire il tradizionale spettacolo di moda della Commart.

Il giorno successivo, dalle 9 alle 24, nel centro storico, ci sarà l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali, enogastronomici, agricoli, edili, abbigliamento, arredamento, prodotti tipici regionali, veicoli industriali e per il tempo libero; via Tagliamento ospiterà invece l’edizione straordinaria del mercatino dell’usato e degli hobbisti. Non mancheranno i laboratori e i giochi a cura di Dritto&Rovescio e, in via Tevere, la 36°manifestazione zootecnica valdarnese a cura dell’Associazione Dimensione Maremma e la 18°mostra campionaria del Valdarno. Spettacoli in serata. Domenica 24 settembre, alle 6, al parco fluviale, al via la gara di canto degli uccelli da richiamo. Un antipasto della 409°Fiera nazionale che si terrà il giorno successivo. Il lunedì del Perdono anche la tombola, la premiazione della miglior porchetta, la presentazione dell’Asd Terranuova-Traiana e alle ore 21.30 lo spettacolo musicale "Gente di Terranuova". Il Perdono di chiuderà il martedì con la corsa ciclistica, il concerto della Filarmonica Verdi e i fuochi artificiali.