Terranuova rende omaggio a Poggio Bracciolini

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Terranuova Bracciolini rende omaggio al suo illustre concittadino, Poggio Bracciolini, una delle figure più emblematiche del Rinascimento e pioniere della riscoperta della letteratura latina. Nato nel 1380, Bracciolini fu un umanista di straordinario talento che, attraverso il suo instancabile lavoro di ricerca, gettò le basi per la rinascita degli studi umanistici, influenzando profondamente la cultura del suo tempo. Per celebrare la memoria di questa figura, il Comune di Terranuova Bracciolini e l’Accademia Valdarnese del Poggio promuovono un ciclo di conferenze che indagano la sua vita come innovatore e geniale pensatore; un programma che fa parte dell’iniziative della festa della Toscana 2024 dal titolo “Toscana. Terra di genio e innovazione”, sostenute dal Consiglio regionale della Toscana. Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 8 febbraio, alle ore 16:30, presso Palazzo Concini (in via Concini 41/d), con l’intervento di Clémence Revest (Centro Norbert Elias CNRS di Marsiglia), che terrà la conferenza dal titolo “Poggio Bracciolini e la formazione della Repubblica delle lettere rinascimentale”.

Il ciclo di conferenze proseguirà sabato 1° marzo, ore 16:30 con Lorenzo Tanzini (Università di Cagliari) con “Racconti di mondi lontani: il viaggio in Oriente nella Varietà della Fortuna di Poggio”. Poi sabato 22 marzo, sempre alle 16:30 con Daniele Conti (Università di Cassino): “Scrivere la storia tra Poggio e Machiavelli”. Oltre alle conferenze, sono previsti anche alcuni eventi collaterali: venerdì 14 marzo, alle ore 21:15 con la messa in scena teatrale tratta da “Le Facezie” di Poggio Bracciolini, a cura dell’associazione Dritto e rovescio, con la regia di Riccardo Vannelli, poi ancora sabato 29 marzo, dalle 15:00 alle 19:00 con il Laboratorio di scrittura a mano per adulti, a cura dell’associazione Smed (Scrivere a mano dell’era digitale), alla biblioteca Comunale Le Fornaci di Terranuova. Infine domenica 30 marzo, alle 10:00 con “Vip! Viva Poggio!”, un flash mob dedicato a Poggio Bracciolini con la lettura di brani delle sue opere più famose, che si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico di Terranuova. Poggio Bracciolini, quindi, al centro di una serie di eventi che vuole valorizzare la figura di questo grande umanista, che ha lasciato un segno profondo nel Rinascimento italiano.