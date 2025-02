Terranuova. Il terranuovese Nando Poccetti “allenatore benemerito”

Arezzo, 06 febbraio 2025 – Nando Poccetti è stato insignito del prestigioso titolo di "Allenatore Benemerito" dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). Un riconoscimento annunciato dalla società Us Terranuova Basket, che ha ricordato come il premio sia frutto di oltre mezzo secolo di impegno nel mondo della palla a spicchi, testimoniando il valore umano e sportivo di un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella crescita di generazioni di giovani cestisti. Dalle mattonelle dell'oratorio al parquet del PalaOpenbox. La storia di Nando Poccetti si intreccia con quella del basket locale sin dai suoi primi passi su un campo da gioco. Cresciuto tra le mattonelle di graniglia dell'oratorio, ha mantenuto intatta la passione per la pallacanestro fino ad oggi, trasmettendola con entusiasmo ai ragazzi che allenano sul parquet del PalaOpenbox. Emozionato e riconoscente per la nomina, Poccetti ha voluto condividere questo traguardo con coloro che hanno segnato il suo percorso sportivo.

"Voglio dedicare questo riconoscimento al nostro attuale presidente Paolo Bizzarri, che ho avuto il piacere di allenare dal minibasket fino ai 14 anni. È un simbolo degli straordinari legami che ho costruito grazie alla pallacanestro con giocatori, allenatori, genitori e dirigenti - ha detto - Un ringraziamento speciale va a Prospero Prosperi, Vincenzo Lorenzini, Ferdinando Vanni e Paolo Spaghetti, che peccato dagli anni '70 hanno creduto in me e mi hanno sostenuto nel mio cammino da allenatore. Grazie anche alla Federazione Italiana Pallacanestro, al presidente Giovanni Petrucci, al Consiglio Regionale Toscano e al suo presidente Massimo Faraoni, nonché al Comitato Nazionale e Regionale Allenatori ea tutti coloro che hanno supportato e approvato la mia nomina".

"Per la nostra società è un grande orgoglio che Nando abbia ricevuto questa importante nomina come Allenatore Benemerito; per decenni il suo impegno e la sua passione verso lo sport e i giovani sono stati un fiore all’occhiello per Terranuova - ha aggiunto il Presidente Paolo Bizzarri – Mi fa doppiamente piacere perché a Nando mi legano i ricordi della mia gioventù cestistica e tante belle esperienze con gli amici di una vita e non solo Nando è stata una presenza con la quale ho condiviso esperienze con i giovani della parrocchia e anche una bella esperienza politica. Vederlo in campo coi bambini con l’entusiasmo di un tempo è veramente una grande emozione e uno stimolo anche per tutto il nostro gruppo. A Nando vanno i più sinceri complimenti da parte di tutto il Terranuova Basket”.

Nando Poccetti, Allenatore Nazionale e Istruttore Nazionale Minibasket, è attualmente impegnato con l’USD Terranuova Basket, come Istruttore Minibasket gruppo Aquilotti 2014, gruppo Pulcini e Paperine 2018/19 e Responsabile dei Progetti-Scuola. Ha allenato, oltre che a Terranuova, per tanti anni al CSA Galli, al Don Bosco Figline, al Basket Arezzo, alla Polisportiva Galli e al Free Basket Arezzo, ottenendo sempre apprezzabili risultati. Ha inoltre partecipato a numerose Finali Nazionali di Pallacanestro nelle scuole dove ha insegnato.