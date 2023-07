Terranuova Bracciolini, 300mila euro per l'efficientamento energetico dell'Auditorium Le Fornaci

TERRANUOVA

Al via i lavori di manutenzione e di efficientamento energetico all’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. 300mila euro dell’investimento provengono da fondi Pnrr, mentre l’amministrazione comunale ha stanziato i restanti 60mila. L’intervento, che durerà un anno, prevede la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico con accumulo, la sostituzione dei corpi illuminati esistenti con altri equipaggiati con tipologia lampada led, la realizzazione di un sistema di regolazione e supervisione per gli impianti meccanici, la dotazione di un nuovo sistema di videoproiezione e la sostituzione delle apparecchiature obsolete relative alla centrale termica e alla centrale per il trattamento dell’aria.

"Le Fornaci – ha dichiarato Sergio Chienni, sindaco di Terranuova – rappresentano l’epicentro delle attività culturali della nostra comunità e quindi gli dedichiamo una particolare attenzione. Grazie ad un progetto, presentato nell’ambito delle risorse legate al Pnrr abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 300 mila euro per migliorare l’efficienza energetica dell’auditorium con conseguenti benefici in termini di sostenibilità ambientale. Gli interventi sono volti a migliorare le prestazioni degli impianti elettrici, ottenendo come risultato una riduzione dei costi, un proficuo impiego di fonti rinnovabili e un minore inquinamento ambientale. Il Comune si è fatto carico di sostenere le spese necessarie per altri 60 mila euro circa".

Il progetto è stato presentato al Ministero della Cultura in relazione all’avviso pubblico relativo alle proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del Pnrr.