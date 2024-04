Tennistavolo Valdarno. Arriva la promozione!!

Arezzo, 22 aprile 2024 – Grande prestazione nell'ultima giornata di campionato del Tennistavolo Valdarno che vede la squadra di D1 guadagnare l'accesso diretto alla categoria superiore. Vincendo ieri, con un netto 5 a 0 a Sesto Fiorentino, la formazione valdarnese mantiene così la prima posizione e conquista la promozione. Ecco il commento di Vivaldo Nannoni, tecnico federale e Presidente della Società: "questa stagione ci ha dato tante soddisfazioni, avevamo due squadre che giocavano in D2 e una squadra in D1 e abbiamo ottenuto il massimo: due promozioni e una squadra di D2 che si giocherà i play-off per un'ulteriore promozione. Sapevamo di essere competitivi ma la cosa importante è che le vittorie sono venute anche grazie ai giovani: Alessandro Chellini (classe 2011) ed Ernesto Innocenti (2010) lo scorso anno hanno conquistato la promozione in D2 e quest'anno in D1, Maria Chiara Chellini (2014) rappresenterà la Toscana alle Finali Nazionali del Ping Pong Kids, Francesco Martinino (2004) insieme ai più esperti William Deventi e Francesco Bagnolesi, ha contribuito a riportare la società in C2 e non ultimo Simone Barbagli (2003) che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in D3 e quest'anno giocherà i play-off per la promozione in D1. Se andiamo ad analizzare le formazioni delle squadre dei vari campionati, ci accorgiamo che la nostra Società ha sempre i giocatori più giovani e questo ci fa ben sperare per il futuro".