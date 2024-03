Tela del Vespucci: "Restauro a buon punto"

MONTEVARCHI

Botta e risposta tra Romeo Romei e il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini. Oggetto del contendere, il dipinto "Allegoria dell’Immacolata Concezione con la Sibilla Persica e la Sibilla Libica", simbolo del borgo di Rendola. Nel 2020 l’ex sindacalista denunciò che la pala era in preda dell’incuria e l’allora arcivescovo Fontana aveva assicurato il suo interessamento. La tela è stata messa al sicuro, ma le risorse per il restauro non sarebbero state sufficienti. "Non è assolutamente vero che il restauro non sia mai iniziato - ha chiarito il primo cittadino - Il quadro è stato sottoposto ad un intervento conservativo, già concluso, ad opera della restauratrice Stefania Bracci. L’associazione di Via dei Musei ha già raccolto una cifra importante, frutto proprio della sottoscrizione dei cittadini, ma restano da reperire ancora 1800 euro per completare il saldo di questa prima parte del lavoro. Oltre a questo, l’associazione, con il supporto del Comune, si è attivata per inserire il progetto nel sistema Toscana Art Bonus.

Alla luce di questi fatti e dell’impegno profuso dall’associazione di via dei Musei, consiglio vivamente al signor Romei di informarsi bene prima di fare polemica". Poi è arrivata la replica dello stesso Romei: "Purtroppo i fondi raccolti non sono stati sufficienti neanche a un primo intervento conservativo, al contrario di quanto affermato nel programma presentato all’insediamento. Il dipinto non è ancora restaurato e non può per il momento essere riconsegnato alla cittadinanza. Credo sia stato opportuno rilanciare l’appello per reperire i fondi necessari al completamento. Ovviamente decisivo sarà l’impegno delle Istituzioni, degli Enti e di tutti coloro che hanno a cuore l’arte e il nostro patrimonio che valorizzi i piccoli borghi".