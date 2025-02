Tecnici video e doppiatori per bando "Just in time"

6 TECNICI VIDEO

Si cerca un tecnico video. Posizione su partecipazione e superamento esame relativa qualifica professionale gratuita per bando regionale "Just in Time". Lavoro part time, a turni. Contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Lingua italiano. Ulteriori requisiti: disoccupati, inoccupati, inattivi, residenti o domiciliati in un comune della regione toscana. Codice: AR-247829. Scadenza: 20 febbraio

7 DOPPIATORI

Posizione su partecipazione e superamento esame relativa qualifica professionale gratuita per bando regionale "Just in Time". Lavoro a turni, part time. Ulteriori requisiti: disoccupati, inoccupati, inattivi, residenti o domiciliati in un comune della regione toscana. Contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice: AR-247831. Scadenza: 20 febbraio