Teatro Virginian. C’è il pianista sull’oceano

Si alza il sipario al teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo. Stasera va in scena alle 21 lo spettacolo "Il pianista sull’oceano" della compagnia Chierici/Cicolella con Igor Chierici. A bordo di un transatlantico, all’inizio del 1900, viene ritrovato un neonato, forse abbandonato da una coppia di emigrati. Quel piccolo bambino diverrà il più grande pianista che ha suonato sull’Oceano e che, incredibilmente, non scenderà mai da quella casa sua galleggiante. La delicata storia di un’amicizia, le frizzanti musiche in stile jazz, e il ritmo della vicenda, accompagneranno tutto il pubblico in questo mondo magico al limite dell’irreale ma: "Come si può credere che sia finto qualcosa quando sei in grado di raccontarlo così bene!". Si chiama Party Time, ed è stata pensata come una festa la nuova stagione del teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo diretto da La Filastoccola e Daniele Marmi. La stagione prosegue con Il principe Granchio ed altre storie del mare in scena l’8 dicembre alle 17 con I Cantastorie. Tratta da una favola veneziana, volume primo delle "Fiabe italiane" di Italo Calvino, "Il Principe Granchio" è raccontata alla maniera dei cantastorie da Daniela Cecchi, inventrice e creatrice di oggetti scenici e da Franco Picetti, con canzoni e musiche originali. Lo spettacolo Spudorata di Spk Teatro, uno spettacolo che la appoggia piano di e con Lisa Moras va in scena l’11 dicembre alle 21. La confessione semiseria, molto ironica e sul filo del disagio di una quasi quarantenne che si trova ad un punto della vita in cui inizia a porsi domande sulla vita e sul sesso. I quattro musicanti di Brema con domenica19 gennaio alle 17 con Microteatro e Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò. Quattro animali decidono di scappare e di dirigersi a Brema, un luogo dove la vita sembra essere più libera e lieta e dove potranno dedicarsi a coltivare la loro vera vocazione ed ambizione: la musica! Lungo la strada gliene capitano di tutti i colori…Il circo capovolto in scena mercoledì 29 gennaio alle 21 con Teatro delle Temperie di e con Andrea Lupo. Un vortice in cui memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Blu. Il colore della felicità il 2 febbraio alle 17.