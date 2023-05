Teatro tra i banchi di scuola Via al festival "Messaggi"

Il teatro entra nella scuola con Messaggi, il Festival dei laboratori scolastici, che si svolge da più di venti anni mettendo a confronto il lavoro svolto dai ragazzi delle scuole secondarie della provincia, guidati da operatori professionisti. Pur rappresentando la fine di un percorso che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e che riguarda il "fare" teatro a scuola, si trasforma in un’importante esperienza legata al "vedere", in cui giovani studenti di tutta la provincia possono guardarsi a vicenda e confrontarsi non soltanto sugli aspetti artistici, ma soprattutto sulle tematiche affrontate dai lavori, spesso individuate proprio dai ragazzi stessi.

La rassegna è promossa e organizzata dalla Rete Teatrale Aretina all’interno del progetto "La Bottega dello Spettatore", dedicato al sostegno di programmi di ampliamento e formazione dei pubblici, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo.

Il programma che si terrà dal 24 al 28 maggio vedrà impegnati, nelle mattine del 24 e 25 al Teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia, gli 8 laboratori teatrali realizzati da Liceo Vittoria Colonna di Arezzo, I.I.S.S Galileo Galilei di Poppi, Liceo Francesco Petrarca di Arezzo, I. S. Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino, Liceo Città di Piero di Sansepolcro e I.S.I.S. Valdarno di San Giovanni Valdarno.

Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27, sempre al Pietro Aretino, il Liceo Francesco Petrarca presenterà al pubblico i suoi tre spettacoli, esito dei laboratori, in doppia replica alle ore 19 e alle 21:30. Spettacoli aperti a tutto il pubblico anche per il Liceo Vittoria Colonna che vedrà impegnati i suoi ragazzi sabato 27 e domenica 28 alle 11 e alle 17 alla Fortezza Medicea.

Infine un appuntamento speciale, il pomeriggio di sabato 27 maggio, quello in cui Nicola Simone Cisternino condurrà, al Teatro Pietro Aretino, un laboratorio aperto a tutti i ragazzi di Messaggi dal titolo Lo sfondo distratto. Gli spettacoli in matinèè sono riservati alle sculle, le repliche pomeridiane e serali al Pietro Aretino hanno il costo di 5 euro. Per gli spettacoli alla Fortezza Medicea: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel.: 333 5663928.