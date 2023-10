Teatro Dante. La stagione cala gli assi

Con Giorgio Pasotti, Moni Ovadia, Massimiliano Gallo, Giorgio Colangeli, Marianella Bargilli, Alessandro Riccio e l’Ensemble di archi e fiati dell’Ort, parte il 23 novembre la stagione del Teatro Dante di Sansepolcro. Tanti i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Otto gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo, il primo della stagione, giovedì 23 novembre alle 21, propone da Kafka, lo spettacolo di Alessandro Gassmann Racconti Disumani, con Giorgio Pasotti. Due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka. Due Racconti disumani - Una relazione per un’Accademia e La tana – per due storie di animali: una che mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altra che racconta quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro da ogni esterno. Giovedì 7 dicembre, Alessandro Riccio con l’Ensemble di archi e fiati dell’Ort porta sul palco del Dante Gli anni Verdi. La stagione prosegue mercoledì 17 gennaio con Venere e Adone di Shakespeare, per la regia di Daniele Salvo. Mercoledì 31 gennaio, è il momento di Family. Il nuovo modern musical d’autore prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di Next-Laboratorio delle Idee, ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado.

Mercoledì 21 febbraio, Moni Ovadia e Marianella Bargilli sono i protagonisti di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot. Mai come oggi, il capolavoro di Eliot rappresenta una testimonianza senza tempo sul rapporto fra opposti, nel cuore della civiltà occidentale. Le Volpi con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Luisa Merloni è lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci in programma giovedì 29 febbraio. Giovedì 7 marzo, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi sono i protagonisti di Amanti. Una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Orsetta de Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia. Il mdico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, con Massimo De Matteo, è lo spettacolo che chiude la stagione del Dante mercoledì 20 marzo.