Tavolate e ballo liscio. Tutti pazzi per le sagre

Anche dopo la scorpacciata di Ferragosto, proseguono le sagre ed è in arrivo una domenica di tavolate imbandite e feste paesane. Ultimo giorno oggi 18 agosto a Le Poggiola, con la 146° edizione del Ferragosto Puggiulino e 44° edizione della Sagra dell’Ocio e del Maccarone. Oggi alle 15,30 Giostra del Saracino Puggiolino in Piazza del Popolo, mentre alle 21 spettacolo comico con Mago Cecchini. Oggi e di nuovo dal 22 al 15 agosto a Pieve a Maiano appuntamento con la 40esima sagra del cinghiale. Ogni sera stand gastronomici, pizzeria, birreria, cocktail, ballo liscio e luna park. Fino al 21 agosto a Marciano della Chiana, 33° edizione della Sagra della Pizza. Tutti i giorni dalle 19 si potrà scegliere fra 54 tipi di Pizza fatta a mano. Ultimo giorno oggi domenica 18 agosto a Castiglion Fiorentino, 6° edizione del Vintage Festival. Un tuffo nei mitici anni 50 con musica, cibo e balli in strada. Oggi sono in arrivo i live di The Di Maggio Bros al Parco Presentini, Talking Ties in Piazza del Comune, Golden Boy in Corso Italia, Robbie and the Goose shakers a Porta Fiorentina e la street band Lucignolo per le vie del paese. Tutti i giorni presenti i dj con djset in vinile di Mickey Melodies, Houserockin’Chris, Rocketeer, Lindysciplinato, Raffo Twist, Niko, Giusy Wild e Paul Vintage. Si balla lo swing con Lezioni Balboa e Lindyhop (Prenotazioni Alice 349 402 5613), fifty jive allo Stage di Jive dalle 17.00 alle 19.00 (Prenotazioni Barbara 334 528 2413) e rock your boogie con le lezioni gratuite dalle 17.30 alle 18.30/19 (Info Nicola 333 959 5626).