Tanta gente ieri a San Giovanni per l’ultimo saluto a Lorenzo Cipriani

Arezzo, 23 aprile 2025 – Gli amici di oggi e di ieri e tutta la comunità sangiovannese e del Valdarno si è stretta intorno alla famiglia Cipriani per l'ultimo saluto a Lorenzo, avvenuto questo martedì nella chiesa di San Pio X in viale Gramsci. C'erano i vecchi giocatori, tecnici, dirigenti del Centro sportivo Alberto Galli dei tempi d'oro, alcuni venuti da lontano. E ancora la figlia di Lucio Zanardello arrivata da Vicenza, i rappresentanti del Milan con tanto di labaro ufficiale della società rossonera, per la quale Lorenzo aveva lavorato fino a pochi mesi fa. In chiesa anche il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi. Dopo la cerimonia si sono alternati a ricordare la figura di Cipriani il nostro Leonardo De Nicola e i vecchi compagni ed amici Faenzi e Don Luca Albizzi, quest'ultimo anche nelle vesti di concelebrante. Sulla bara i fiori dei familiari e la maglia rossonera numero dieci. Commozione e applausi hanno salutato il feretro all uscita della chiesa.