Tahomà, un ponte tra culture e solidarietà: un alimentari per cambiare la vita di un villaggio del Gambia

Arezzo, 22 maggio 2025 – Un piccolo negozio di alimentari può sembrare una cosa semplice. Ma a Pakau Njogu, un remoto villaggio del Gambia, è molto di più: è speranza, opportunità, futuro.

È con questo spirito che l’Associazione Tahomà, con sede a Bibbiena, lancia il suo nuovo progetto solidale. Tahomà è un’Associazione di Promozione Sociale nata con una missione chiara: realizzare l’incontro tra culture diverse, abbattendo stereotipi e promuovendo un dialogo sincero, come punto di partenza per un cambiamento reale nella società.

E stavolta il dialogo si trasforma in azione concreta: portare carne e pesce freschi a una comunità che oggi deve affrontare viaggi lunghi, costosi e spesso impossibili per procurarsi il necessario per una dieta sana. «Pakau Njogu si trova lontano dai centri urbani, su strade impervie. Chi non ha un mezzo proprio è costretto a rinunciare o a spendere troppo», spiegano da Tahomà.

«L’obiettivo è semplice ma vitale: aprire un piccolo negozio dove gli abitanti possano acquistare carne e pesce freschi senza dover percorrere chilometri verso Barra, la città più vicina». Ma per conservare alimenti freschi in un contesto con elettricità instabile serve più di un’idea: servono un grande frigorifero, un grande freezer e – per alimentare tutto in modo sostenibile – un generatore solare.

«Sarà energia pulita a garantire la continuità del servizio, anche quando la corrente manca», sottolineano i promotori. Per realizzare il progetto, Tahomà ha lanciato una raccolta fondi con un obiettivo chiaro: 7.000 euro. La cifra coprirà l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, il trasporto fino al villaggio e le prime scorte di carne e pesce.

«Ogni euro donato non è solo un contributo economico, ma un investimento nel benessere e nello sviluppo di una comunità intera», dicono dall’associazione. Il negozio non sarà solo un punto vendita, ma un luogo di crescita economica e sociale: permetterà a molte famiglie di risparmiare tempo e denaro, garantirà cibo fresco e nutriente, e ridurrà la dipendenza da trasporti incerti.

Tahomà, che da anni si impegna nel dialogo interculturale e nella promozione sociale, vede in questo progetto la naturale estensione della propria missione: «Sostenere le comunità più vulnerabili, ascoltare i loro bisogni e agire concretamente per migliorare la loro qualità della vita». E chiunque può contribuire: anche una piccola donazione può fare la differenza.

«Aiutaci a costruire questo piccolo grande cambiamento. Condividi la nostra campagna, raccontala, sostienila. Insieme possiamo portare non solo cibo, ma dignità, autonomia e speranza a Pakau Njogu». Perché a volte un frigorifero non è solo un elettrodomestico: è il cuore pulsante di una comunità che guarda al futuro.