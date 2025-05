A Montevarchi incontro sulle politiche del Jobs Act organizzato da Italia Viva

Arezzo, 22 maggio 2025 – A dieci anni dall'approvazione del Jobs Act, Italia Viva Arezzo organizza un incontro pubblico per fare il punto sulle prospettive del lavoro in Italia. L'appuntamento è per domani, venerdì 23 maggio 2025 alle ore 18:00, presso l'Auditorium Comunale di Montevarchi. L'iniziativa, dal titolo “A dieci anni dal Jobs Act: quali prospettive per il lavoro?”, vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo politico e sindacale. Interverranno: Silvia Russo, segretaria regionale CISL Toscana, l'On. Tommaso Nannicini, economista ed ex senatore, l'On. Teresa Bellanova, già ministra del Lavoro e delle Politiche Agricole. A moderare il dibattito sarà il giornalista Massimo Gianni. L'incontro si propone come un momento di riflessione aperta al pubblico, utile a tracciare un bilancio delle politiche occupazionali introdotte con il Jobs Act e a discutere le sfide attuali del mercato del lavoro.