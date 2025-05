“Connessi alla creatività: giovani e consapevolezza digitale”. Un contest per riscoprire il valore delle relazioni sociali

Arezzo, 22 maggio 2025 – Giovani, creatività e consapevolezza digitale: sono queste le parole chiave del progetto "Connessi alla Creatività", l’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Arezzo che mette al centro il talento, la riflessione e il desiderio di tornare a costruire relazioni autentiche.

Attraverso un contest multidisciplinare articolato nelle aree di Musica, Moda e Arte, gli studenti saranno protagonisti di una giornata speciale in cui avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività, confrontarsi con i coetanei e con esperti del settore, e riflettere sul tema della dipendenza digitale e dei suoi effetti negativi, sempre più diffusi tra le nuove generazioni.

La manifestazione si svolgerà oggi, giovedì 22 maggio, nello spazio esterno del Liceo Piero della Francesca di Arezzo – messo a disposizione dal Dirigente Scolastico Luciano Tagliaferri – all'interno dell'evento “Giornata dell’Arte Studentesca: Connessi alla Creatività”.

In questa occasione, saranno presentate al pubblico le opere realizzate dagli studenti: brani musicali, dipinti, sculture, installazioni artistiche e creazioni di moda che interpretano in modo originale il tema proposto. Una giuria per ciascuna disciplina, composta da professionisti ed esponenti del mondo culturale e istituzionale, valuterà i lavori e selezionerà i due migliori per ogni categoria.

Ai 6 vincitori verranno assegnate borse di studio del valore di 200 euro ciascuna messe a disposizione dal Rotary Club Arezzo, come riconoscimento dell’impegno e della qualità delle opere realizzate. Il progetto si propone di affrontare in modo costruttivo e creativo una delle sfide più attuali del mondo giovanile: l’abuso delle tecnologie digitali, che può portare a difficoltà relazionali, disattenzione scolastica, problemi fisici e psicologici, fino a situazioni più gravi come il cyberbullismo o l’isolamento sociale.

“Connessi alla Creatività” vuole offrire un’alternativa positiva, valorizzando il talento, la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità. A concludere il percorso, sarà il convegno istituzionale previsto per lunedì 26 maggio 2025 presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, durante il quale saranno consegnati ufficialmente i premi ai vincitori e sarà dato spazio al dialogo con esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Dopo la registrazione alle ore 9.00 e i saluti istituzionali, il convegno entrerà nel vivo con l’intervento della Dott.ssa Rosaria Sommariva, presidente dell’associazione “Riaccendi il Sorriso”, che approfondirà le conseguenze dell’abuso digitale nei giovani. A seguire, prenderà la parola Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che illustrerà le opportunità offerte dal progetto “Giovani Sì”. Nel corso della mattinata saranno esposte le opere vincitrici e si terrà la cerimonia di premiazione.

“Connessi alla Creatività” non è solo un concorso, ma un invito ai giovani a tornare a esprimersi, a comunicare e a partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, con strumenti diversi dagli schermi e connessi, finalmente, con sé stessi e con gli altri. I Promotori sono: Consulta Provinciale degli studenti, Rotary Club Arezzo, Comune di Arezzo, Aretini Rampanti e Associazione Contrajus Aps.