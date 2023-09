Supercoppa: Lodi cerca l'impresa sulla Hockey Pista. Poi Campionato

Il match di andata della Supercoppa Italiana ha visto il Trissino spuntarla contro l’Amatori col punteggio di 4-3. Sul campo dei lodigiani, con una sfida combattuta, i veneti hanno avuto la meglio grazie ad un primo tempo chiuso su un punteggio di 4-1. Nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a ridurre lo svantaggio, arrivando ad un finale concitato che non è bastato a raggiungere il pareggio. Per conquistare il trofeo, sabato prossimo, l’Amatori Lodi dovrà espugnare il PalaDante di Trissino. Prima della sfida di coppa, sempre a Lodi, è stata presentata l’edizione numero 101 del massimo campionato di hockey su pista italiano con il confronto sulle novità legate alla disciplina. L’avvio del campionato è previsto il 7 ottobre, in cui l’Amatori Lodi sarà impegnata sul campo del Follonica. La prima partita al Pala Castellotti sarà invece il 14 ottobre contro i liguri del Gamma Innovation Sarzana. Seguiranno la terza giornata in trasferta il 21 ottobre a Monza contro il TeamServiceCa, la quarta a Lodi ospitando l’Hockey Breganze. Il girone d’andata terminerà il 20 dicembre, giorno in cui sarà stabilito il quadro dei quarti di finale di coppa Italia.

Luca Pacchiarini