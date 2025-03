Studenti in Comune. Ventaglio di proposte

Giovani coinvolti attivamente nella vita pubblica locale. Si tratta degli studenti e delle studentesse che compongono il Consiglio dei ragazzi, i quali lunedì hanno avuto l’opportunità di prendere parte ad una seduta del Consiglio comunale di Terranuova, portando la loro voce nell’assise cittadina. Un’occasione significativa, in quanto i giovani consiglieri hanno presentato alcune proposte per migliorare gli spazi verdi della scuola, gli edifici scolastici e le attrezzature utilizzate per l’attività didattica. La seduta, presieduta dal presidente Leonardo Ciarponi, ha visto la partecipazione attiva dei consiglieri di maggioranza e opposizione, del sindaco e della giunta. Tutti hanno ascoltato con attenzione le proposte provenienti dai ragazzi. "Ci tengo a ringraziare la dirigente scolastica e tutto il personale docente e del Comune - ha affermato Leonardo Ciarponi - che supporta le attività di quella che è ormai un’esperienza consolidata della nostra città. L’incontro ha rappresentato un momento significativo per l’intero Consiglio comunale, offrendoci l’opportunità di ascoltare direttamente le proposte e le riflessioni dei nostri giovani concittadini che, in questo caso, sono anche nostri ‘colleghi’. Come presidente del Consiglio comunale, mi impegno a garantire che le loro voci siano ascoltate con attenzione e che le loro proposte siano valutate con la dovuta considerazione". "Abbiamo accolto volentieri le proposte e le idee del Consiglio dei ragazzi di Terranuova – ha detto l’assessore all’istruzione Sara Grifoni – convinti che il dialogo con studenti e studentesse sia fondamentale. Per questo, mi impegno a mantenere un filo diretto con loro. A tal proposito, confermo la mia partecipazione alla prossima seduta del Consiglio dei ragazzi, dove porterò le prime risposte concrete alle loro richieste".