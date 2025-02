Studenti e musica. In Valdarno un binomio vincente

Arezzo, 13 febbraio 2025 – E' in moto la macchina organizzativa per la quarta edizione di “RISVA in Musica sotto le stelle” e che si terrà sabato 14 giugno, ore 21, in Piazza Marsilio Ficino a Figline. L'evento è stato presentato ieri mattina a Palazzo Pretorio, alla presenza del Sindaco Valerio Pianigiani, degli assessori Arianna Guarnieri e Dario Picchioni, dei dirigenti dell'ambito territoriale della Provincia di Arezzo e di Firenze Lorenzo Pierazzi e Susanna Pizzuti, del direttore artistico Andrea Turini, del direttore dell'ensemble orchestrale Massimo Melani, del direttore del coro Alessandro Papini, del Maestro del Coro Mirio Cosottini, del Maestro Musica con tecnologie digitali Paolo Corsi e dei dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto “RISVA in Musica”. Dal 2021 a oggi la Rete RISVA. in Musica ha organizzato con successo una serie di eventi che hanno consolidato la sua presenza nel panorama musicale del Valdarno. Tra questi, spiccano le tre precedenti edizioni che, grazie alla collaborazione di illustri professionisti nel campo della musica, hanno rappresentato al meglio il risultato di un'offerta formativa di eccellenza, promuovendo la crescita artistica e personale degli studenti coinvolti nel progetto.

La Rete RISVA. in Musica si avvale della collaborazione di illustri professionisti nel campo musicale, ciascuno dei quali apporta competenze e passione al progetto. Una collaborazione che permette agli studenti l'occasione di esibirsi in un concerto che sarà caratterizzato da ensemble orchestrali e cori, incluso il coro in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e performance di melodramma, nonché dalla musica digitale. A tutto ciò si aggiunge anche la grande novità dell'edizione 2025 con l'Orchestra dei Maestri di Musica di tutte le scuole della Rete che si esibirà per la prima volta in Piazza Marsilio Ficino. Nell'occasione gli studenti dell'indirizzo moda dell'ISIS “Valdarno” realizzeranno i costumi per i bambini del Coro del Melodramma. La sinergia tra questi professionisti non solo garantisce un'offerta formativa di eccellenza, promuovendo la crescita artistica e personale degli studenti coinvolti nel progetto RISVA. in Musica, ma vuole essere anche la dimostrazione dell'efficacia di un percorso volto alla promozione musicale.

Questo progetto, infatti, mira a sviluppare attività musicali e artistico-espressive in sinergia con il territorio, promuovendo l’inclusione e la partecipazione attiva degli studenti. A questi si sono aggiunti il Coro nel Melodramma, e la sperimentazione della musica con le Tecnologie Digitali. Un elemento chiave dell’iniziativa è stata la stipula di un Patto di Comunità tra le scuole e le amministrazioni comunali, volto a valorizzare il patrimonio musicale e culturale del Valdarno. Gli istituti scolastici coinvolti sono quelli del territorio, ovvero Licei “Giovanni da San Giovanni” che rappresentano la scuola capofila della rete, insieme a I.C. "Alighieri" di Cavriglia, I.C. "Bucine" di Bucine, I.C. "Don Milani" di Castelfranco Piandiscò, I.C. "Figline Valdarno" di Figline e Incisa Valdarno, I.C. "Giovanni XXIII" di Terranuova Bracciolini, I.C. "Magiotti" di Montevarchi, I.C. "Masaccio" di San Giovanni Valdarno, I.C. "Mochi" di Levane, I.C. "Petrarca" di Montevarchi, I.C. "Pontassieve" di Pontassieve, I.C. "Reggello" di Reggello, I.C. "Rignano-Incisa" di Rignano sull'Arno, I.C. "Venturino Venturi" di Loro Ciuffenna, I.I.S. "Varchi" di Montevarchi, I.S.I.S. "Valdarno" di San Giovanni Valdarno, I.S.I.S. "Vasari" di Figline e Incisa Valdarno.