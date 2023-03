Le studentesse del Margaritone imprenditrici per un giorno

Le studentesse

Arezzo, 8 marzo 2023 – E’ arrivata al settimo anno l’iniziativa “Girls’ Day” per festeggiare l’8 Marzo. Un incontro tra le studentesse della Scuola Media Margaritone e le imprenditrici di Confartigianato Arezzo, nata per condividere esperienze, aspirazioni ed obiettivi. Quest’anno dieci ragazze sono state scelte per fare visita a tre aziende aretine guidate da donne: la Pasticceria Cini di Stefania Cini, Alterini di Mariangela Alterini e B&B Camera Cafè di Elena Terziani.

“Grazie anche alla collaborazione con la nostra Cooperativa taxi, le giovani studentesse sono state accompagnate nelle aziende per trascorrere una mattinata a fianco delle imprenditrici vedendo in cosa consiste il lavoro e capendo le motivazioni che hanno condotto le stesse imprenditrici a intraprendere la loro strada, il loro percorso di studio e di lavoro – spiega Gigliola Fontani coordinatrice di Confartigianato Donne Impresa – Quest’anno abbiamo optato, tra le altre per una pasticceria, ma anche per imprese che insolitamente sono guidate da donne. Il nostro auspicio è quello di allargare ancora di più questa esperienza che sta portando a dei risultati sorprendenti".

“Siamo entusiaste di aver partecipato a questa iniziativa, poter spiegare le motivazioni che ci hanno spinto ad intraprendere il percorso imprenditoriale alle nuove generazioni è importante per noi. Avvicinare la scuola anche al mondo dell’imprenditoria femminile è fondamentale perché è difficile la conciliazione dei tempi di vita familiari e dell’impresa ma non impossibile. Queste iniziative fanno capire che ci si può fare” dichiarano due delle imprenditrici coinvolte nell’iniziativa e presenti alla cerimonia conclusiva del progetto, Elena Terziani e Mariangela Alterini.

“Una volta tornate in classe le ragazze elaborano le esperienze o attraverso un tema scritto o una presentazione supportata da foto e slide. Lo hanno fatto oggi, il giorno della festa della donna, all’interno di un evento a scuola pensato proprio per creare un momento di condivisione con il resto della classe”, ha aggiunto la professoressa Daniela Dei dell’Istituto Margaritone.

“La scelta di coinvolgere la seconda media, non è casuale, si tratta dell’anno precedente all’ingresso in un percorso formativo più specifico, la volontà è quindi quella di orientare le ragazze verso scelte future più compatibili con le loro aspirazioni. Per noi è motivo di grande gioia riuscire a festeggiare l’8 Marzo, condividendo con le classi un’esperienza di formazione professionale, ma soprattutto umana vissuta dalle nostre ragazze in collaborazione con Confartigianato”, conclude la professoressa Susanna Bernabei collaboratrice della Dirigente scolastica.