Strega, largo ai finalisti Torna "La città dei lettori"

di Angela Baldi

La cinquina finale del premio Strega farà tappa ad Arezzo anche quest’anno. Torna il festival itinerante “La città dei lettori” che da maggio a ottobre vedrà 18 tappe e altrettanti comuni coinvolti per oltre 100 ospiti e una grande carrellata di eventi, presentazioni e incontri con alcuni tra i protagonisti della letteratura contemporanea. "Leggere cambia tutto" è questo il motto che accompagna il progetto di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps, che nel 2023 cresce ancora: con 6 nuove tappe e la prima edizione de La città dei giovani lettori a maggio a Firenze. Quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà a un percorso legato al tema della narrazione con il focus “Sulla fiaba”.

"Portare il piacere della lettura in tutto il territorio toscano: questa è stata fin dal primo momento la volontà de La città dei lettori - dice Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’Associazione Wimbledon Aps - Una manifestazione cresciuta grazie alla grande accoglienza dei lettori che ci seguono in tutte le tappe, alla fiducia delle Istituzioni che ci accolgono. Leggere cambia tutto: lo abbiamo sempre sostenuto". Il calendario si aprirà con l’arrivo del festival per la prima volta a Prato, dal 25 al 27 maggio, per continuare poi con la sesta edizione della kermesse fiorentina, dal 7 all’11 giugno.

Ad Arezzo farà tappa dal 24 al 25 giugno, dopo le tappe di Poggibonsi, San Miniato e Grosseto. Poi Montaione, Villamagna –Volterra, Montelupo Fiorentino, Monteriggioni, Vicchio, Calenzano, Campi Bisenzio, Piombino, Bagno a Ripoli, Lucca, Impruneta e per la prima volta anche a Cavriglia in date da destinarsi.

Torna il doppio appuntamento con la cinquina del Premio Strega, che sarà ospite della tappa fiorentina del festival per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione del 9 giugno. A seguire gli autori e le autrici in corsa per il riconoscimento saranno ad Arezzo dei lettori il 24 giugno. Continua la collaborazione con Polizia di Stato, l’istituzione promuoverà ad Arezzo la presentazione del libro “Un poliziotto di nome Lele. Dedicato ad Emanuele Petri” il 24 giugno. Si rinnova anche la sinergia con Fondazione Guido d’Arezzo e Casa Museo Ivan Bruschi. In programma un cartellone fittissimo di incontri, presentazioni e appuntamenti su tutto il territorio toscano.