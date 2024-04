Strade e binari sabbie mobili della ripresa

Cantiere che viene, cantiere che va. A Siena oggi sfilerà mezza giunta regionale: tema il punto sul raddoppio della Due Mari. Se le cose vanno proprio male lì i cantieri dovrebbero essere chiusi entro due anni, nel 2026. La nostra Due Mari ha dei tratti che prima del raddoppio vorrebbero semplicemente vedere la luce. Finora abbiamo litigato tra di noi sul percorso e tutto a vuoto perchè, in realtà, i finanziamenti nè per il piano A il piano A né per il piano B. Almeno per il momento. In compenso l’autostrada tracolla: Amintore Fanfani l’ha fatta passare di qui, ma oggi è difficile trovare chi spinge sull’acceleratore della terza corsia. Così, il traffico si infila nella strettoia aretina. Attese. Le stesse dei pendolari dei treni. Chi per fede, chi perchè non ci crede più.