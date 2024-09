SanGiovanni. Amarcord Zenith...

Arezzo, 20 settembre 2024 – Era il 1970 quando a San Giovanni Valdarno nacque la società calcistica Zenith, che per 20 anni avrebbe poi occupato un posto di rilievo nell'ambito del settore giovanile della vallata e non solo. I 4 fondatori furono il "presidentissimo" Giovanni Fanzi, Enzo Bettini, Salvatore Rauch e Mario Marzi che si ritrovarono in una stanza di Corso Italia per dare vita alla nuova società. Vennero adottati i colori bianco ed azzurro cari alla città del Marzocco mentre il nome del nuovo sodalizio venne dettato dal caso e precisamente da una reclame che era esposta in un negozio di oreficeria e che pubblicizzava una nota marca di orologi. Molti di quei ragazzi dei primi anni 70 si sono ritrovati ieri sera presso il ristorante "Il Casolare" di Terranuova Bracciolini per una "reunion" che ha suscitato emozione e strappato qualche...lacrima ai presenti. Artefici della bella serata Salvatore Rauch e Carlo Isidori. Con loro lo storico allenatore Antonio Costantino e una folta schiera di ex zenitthiani: Bignardi, Coretta, Badiali, De Nicola, Nuzzi, Brussa, Saccardi, Gambassi, Marzi, Ottaviani, Forni, Piccioli, Morini, Bugialli, Moretti, Di Rigo, Saccardi , Bigi, Casprini, Viticchi, Giarelli e Gennaioli. Fra ricordi e aneddoti la serata è scivolata via in un clima, come accade in questi casi, di gioia mista a commozione vera, anche per il ricordo di chi è venuto a mancare. La Zenith cessò la sua attività negli anni 90 ma resta nella memoria di tanti sangiovannesi e valdarnesi anche per quel progetto iniziale particolarmente ambizioso che ebbe come principale protagonista il presidentissimo Giovanni Fanzi.