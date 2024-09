Grande ciclismo martedì a Terranuova

Arezzo, 20 settembre 2024 – Martedì sarà giornata di grande ciclismo con la classica "Ruota d'Oro" di Terranuova Bracciolini, tradizionale appuntamento riservato ai "puri" ed il cui albo d'oro vanta nomi illustrissimi. Da Beppe Petito a Giancarlo Montedori, passando per Mario Cipollini, Giorgio Furlan, Gianluca Pianegonda, Fagnin, Luttemberger, Faustini, Vincenzo Albanese che si impose alla grande nel 2016 fra il delirio degli sportivi. Fino al belga Gelders, primo sul traguardo nella passata edizione dopo il successo nel 2022 del francese Labrosse (ultima affermazione italiana nel 2021, anno post pandemia con Piccolo). La manifestazione è stata presentata ieri mattina in Regione con il presidente del consiglio Antonio Mazzeo, l'aassessore Vincenzo Ceccarelli, l'assessore del comune di Terranuova Sara Grifoni e, ovviamente, gli organizzatori, da tempo impegnati per la buona riuscita della corsa. In testa il presidente della Ruota d'Oro Ercole Mealli con il vice Massimiliano Meliciani, l responsabile organizzativo Roberto Magini e la grande supervisione di Mauro Bronzi, presidente della commissione che sovrintende alle feste del Perdono Terranuovese. Un grande appuntamento di sport nei giorni della festa più bella della vallata.