Sterbini venerdì sale sul palco di piazza Masaccio

SAN GIOVANNI

"Una piazza per cantare". E’ il titolo dell’evento in programma a San Giovanni durante le feste del Perdono. A salire sul palco, venerdì 15 settembre alle 21,15, sarà un sangiovannese doc, Walter Sterbini, che regalerà ai suoi concittadini e ai valdarnesi un vasto repertorio musicale. Musica di ieri e di oggi. L’ingresso è libero e lo spettacolo, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune, si terrà nella centralissima piazza Masaccio. Sterbini, nel corso dell’estate, ha tenuto vari concerti. Bellissimo quello che si è svolto a fine agosto a Cortona, dove il finalista di "The Voice Senior", la celebre trasmissione Rai, si è cimentato in una performance applauditissima.

Brani emozionali che hanno attraversato intere generazioni e che saranno riproposti anche a San Giovanni. Particolarmente toccante l’interpretazione di "Sarà per te", canzone scritta dal compianto Francesco Nuti per la figlia Ginevra e portata a Sanremo nel 1988. Ma l’evento sarà anche un racconto musicale e Sterbini coinvolgerà la sua gente. Insomma, un appuntamento molto atteso anche perché l’artista vive San Giovanni a 360°, così come la sua famiglia, composta da Iacopo, Niccolò, Matteo e da sua moglie Manola. Walter è stato un commerciante. Aveva un bar e una gelateria. Tutto abbinato alla musica, la grande passione della sua vita.